POL-WHV: Aggressiver Gast in einer Gaststätte griff Wirtin an und leistete gegenüber den eingesetzten Beamten Widerstand

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Montagabend, 09.12.2019, kam es in einer Gaststätte in der Marktstraße zu einem polizeilichen Einsatz. Gegen 21:55 Uhr zeigte sich ein Gast verbal aggressiv und wurde von der Wirtin aufgefordert, die Lokalität zu verlassen. Daraufhin reagierte der Gast aggressiv und griff die Wirtin an. Der Wirtin halfen vier Personen und fixierten den Gast bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten.

Aufgrund der gezeigten Aggressivität des 36-jährigen Gastes und seiner starken Alkoholisierung, wurde er in Gewahrsam genommen. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann gegenüber den eingesetzten Beamten Widerstand. Die Wirtin wurde durch den Angriff des Mannes leicht verletzt, die Beamten blieben unverletzt.

Gegen den 36-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, er wurde in den frühen Morgenstunden aus dem Gewahrsam entlassen.

