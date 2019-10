Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Unfall geflüchtet

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner hörte am 20.10.2019, gegen 01:10 Uhr, Schleifgeräusche im Bereich der Amsterdamer Straße. Vom Balkon aus konnte der Anwohner zudem einen schwarzen 3er BMW feststellen, welcher erhebliche Beschädigungen aufwies. Nachdem das Fahrzeug dort abgestellt wurde, stieg eine weibliche Person, welche ein Dirndl trug, aus und verließ die Örtlichkeit. Im Nachgang konnte unweit entfernt, im Brüsseler Ring, eine stark beschädigte Verkehrsinsel festgestellt werden. Die Fahrzeugführerin konnte nicht mehr angetroffen werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 12000 EUR. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 per Telefon unter 0621 / 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

