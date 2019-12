Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens - unklarer Hergang - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Schortens (ots)

Am Montagvormittag, 09.12.2019, kam es gegen 10:00 Uhr, zu einem Zusammenstoß zweier PKW auf dem Neumannsweg. Einer der Beteiligten fuhr rückwärts vom Parkplatz einer Sparkasse auf den Neumannsweg.

Nach ersten Erkenntnissen hielt der Fahrzeugführer auf der Fahrbahn an, um einem Dritten die Zufahrt zu einem der Stellplätze zu ermöglichen. Die andere Beteiligte fuhr mit ihrem Fahrzeug rückwärts vom Parkplatz der gegenüberliegenden Apotheke auf den Neumannsweg. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Derzeit liegen widersprüchliche Angaben über den Unfallhergang vor, es könnten sich auch beide Fahrzeuge in einer Fahrbewegung befunden haben. Zur Klärung bittet die Polizei Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461/918790 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell