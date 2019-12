Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Die Weihnachtsstreife der Polizei stellte den vorweihnachtlichen Frieden in der Innenstadt schnell wieder her - schlichtendes Einschreiten und Platzverweis erteilt

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland setzt in der Vorweihnachtszeit verstärkt Fußstreifen auf dem Weihnachtsmarkt und in der Innenstadt ein (hierzu s. www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4447422).

Am frühen Montagabend, 09.12.2019, waren die Beamten gerade in der Marktstraße unterwegs, als sie gegen kurz nach 18 Uhr in Höhe der Parkstraße auf eine Auseinandersetzung von zwei Personengruppen aufmerksam wurden. Jeweils drei Männer waren in Streit geraten, und es drohte, zu einer handfesten Auseinandersetzung auszuarten. Insbesondere genossener Alkohol senkte die Toleranzschwelle und steigerte die Streitbereitschaft. Die Weihnachtstreife rief zwei Streifenwagen zur Unterstützung, so dass die beiden Gruppen getrennt werden konnten.

"Alle sechs Männer wurden mit einem Platzverweis für den Innenstadtbereich belegt und mussten ihre Weihnachtsfeier woanders fortsetzen" erklärt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und ergänzt, dass durch das schnelle Einschreiten der vorweihnachtliche Frieden schnell wiederhergestellt war und keine Anzeige gefertigt werden musste.

