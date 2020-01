Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Fast 20.000 Euro Schaden nach Zusammenstoß auf Parkplatz von Discounter

VS-Villingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von fast 20.000 Euro kam es am Montagabend auf einem Parkplatz eines Discounters in der Milanstraße in Villingen. Ein 20-jähriger Mann fuhr mit seinem BMW vermutlich zu weit links in die dortige Einfahrt ein. Ein ihm entgegenkommender 32-jähriger Mann konnte mit seinem Renault nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise wurde bei diesem Unfall niemand verletzt.

