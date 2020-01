Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Aufgemotzter PKW aus dem Verkehr gezogen

Germersheim (ots)

Ein "aufgemotzter" PKW wurde am Mittwoch gegen 12 Uhr im Stadtgebiet Germersheim durch Beamte der Polizeiinspektion Germersheim aus dem Verkehr gezogen. An dem Fahrzeug konnten diverse optische Veränderungen festgestellt werden wie u.a. "Angel - Eyes" (Beleuchtungseinrichtung), ein nachträglich eingebauter Luftfilter sowie ein nicht genehmigtes Fahrwerk. Auf die technischen Veränderungen angesprochen, gab die 27 - jährige Fahrerin an, das Fahrzeug in dem veränderten Zustand erworben zu haben. Die Fahrerin muss nun einen Umbau des Fahrzeuges veranlassen, da die Betriebserlaubnis erloschen war. Zudem erwartet sie ein Bußgeld.

