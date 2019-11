Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alarmanlagen verjagen nächtliche Einbrecher: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Oberzwehren:

Bislang unbekannte Einbrecher trieben in der Nacht zum heutigen Dienstag ihr Unwesen im Kasseler Stadtteil Oberzwehren. Sie schlugen an zwei Jugendzentren Scheiben ein und flüchten nach Auslösung der Alarmanlagen ohne Beute. Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei sind mit den weiteren Ermittlungen betraut und suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Scheibe in der Heinrich-Plett-Straße eingeschlagen

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, gingen die unbekannten Täter zunächst ein Jugendzentrum in der Heinrich-Plett-Straße, nahe des Hallenbads Süd, an. Dort schlugen sie gegen 03:30 Uhr eine Scheibe zu einem Aufenthaltsraum ein. Nach bisherigen Erkenntnissen ergriffen sie, nachdem die Alarmanlage ausgelöst hatte, schnell die Flucht ohne Beute in unbekannte Richtung.

Einbruchsversuch in der Mattenbergstraße

Vermutlich die gleichen Täter versuchten nur eine halbe Stunde später nicht weit entfernt erneut einzubrechen. Auch an dem Jugendzentrum in der Mattenbergstraße, nahe der Straße "Kurze Erlen", schlugen die Unbekannten eine Scheibe ein und versuchten so, in die Räume zu gelangen. Dieser Versuch scheiterte, denn die ausgelöste Alarmanlage verjagte offenbar auch hier die Täter.

In beiden Fällen fehlte von den Einbrechern trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei jede Spur. Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, sich bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561- 9100 zu melden.

