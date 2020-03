Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Angetrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ulm (ots)

Ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am frühen Samstagmorgen die B311in Richtung Ulm. Bei einer Kontrolle des Autofahrers wurde festgestellt, dass dieser Alkohol getrunken hatte und keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Er musste sein Fahrzeug an Ort und Stelle stehen lassen und die Schlüssel abgeben. Zudem muss er in diesem Fall gleich mit mehreren Anzeigen rechnen.

