Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 4. Dezember 2019, wurde um 10.05 Uhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme auf der Großen Straße kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Dinklage - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 4. Dezember 2019, wurde um 10.15 Uhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage auf der Clemens-August-Straße kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrerlaubnis sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Diebstahl mehrerer Pakete aus Container

Zwischen Dienstag, 03. Dezember 2019, 23.00 Uhr und Mittwoch, 04. Dezember 2019, 04.00 Uhr begab sich ein bislang unbekannter Täter auf das Gelände eines Paketzustellers am Balzweg und öffnete eine sog. Wechselbrücke. In dieser befanden sich diverse Pakete, die durch den Täter geöffnet worden sind. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm dieser den Inhalt einiger Pakete an sich und flüchtete unerkannt. Es liegen derzeit noch keine Erkenntnisse über das Diebesgut vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

