Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Kiosk

Lingen (ots)

Gestern Abend haben gegen 23:35 Uhr mehrere Personen versucht in einen Kiosk auf dem Parkplatz Laxtener Sand an der B70 einzubrechen.

Da sich zur Tatzeit noch eine Mitarbeiterin im Verkaufsraum befand, flüchteten die Unbekannten in den angrenzenden Wald. Die 49-jährige Frau verständigte daraufhin die Polizei. Diese traf in Tatortnähe auf einen 17-jährigen Jugendlichen. Seine Begleiter wurden nicht mehr angetroffen. Der 17-jährige wurde im weiteren Verlauf in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen sich unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

