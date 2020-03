Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Baumaschinen entwendet

Unbekannte entwendeten aus einem Container zwei Baumaschinen

Ulm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag durchtrennten unbekannte Täter den Maschendrahtzaun eines Geländes in der Schmelzofenvorstadt und gelangten so in den umzäunten Bereich. Von dort entwendeten sie aus einem unverschlossenen Container zwei gelb-schwarze Baumaschinen. Hierbei handelte es sich um einen ca. 600-700 kg schweren Stampfer und eine ca. 100 kg schwere Rüttelplatte. Die Baumaschinen transportierten die Täter mit einem bereitgestellten Fahrzeug ab. Die Polizei sicherte entsprechenden Spuren im Bereich des Tatortes. Die beiden Baumaschinen haben einen Wert von ca. 10.000 Euro. Das Polizeirevier Heidenheim nahm die Ermittlungen auf.

