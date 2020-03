Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Wagen rollt los und richtet Schaden an

Rhede (ots)

Von selbst in Bewegung gesetzt hat sich am Samstag in Rhede ein geparktes Fahrzeug - am Ende stand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 6.500 Euro. Dazu war es gegen 19.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Gronauer Straße gekommen. Der Wagen war dort auf leichtem Gefälle zunächst gegen den Wagen eines Unbekannten geprallt - dieser hatte sich später offensichtlich entfernt, ohne den Schaden bemerkt zu haben. Danach rollte der ungesicherte Wagen gegen ein Werbeschild. Der 19-jährige Fahrer hatte beim Abstellen nach eigenen Angaben den ersten Gang eingelegt - dieser sei ihm in der Vergangenheit allerdings bereits mehrfach "herausgesprungen". Die Polizei bittet den Fahrer des anderen beteiligten Fahrzeugs, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden.

