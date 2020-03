Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Abbiegen zusammengestoßen

Bocholt (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Montag in Bocholt gekommen ist. Ein 26-Jähriger wollte gegen 07.05 Uhr aus einer Einfahrt nach links in die Nordstraße in Richtung Ostwall einbiegen. Ein 30-jähriger Bocholter befuhr die Nordstraße in Richtung Herzogstraße/Stenerner Weg und bremste ab, um eine Lücke für den Abbiegenden zu lassen. Als dieser in die Nordstraße einfuhr, stieß er mit dem Wagen einer 24-Jährigenzusammen - sie hatte auf der Nordstraße den Linksabbiegerstreifen in Richtung Herzogstraße befahren. Ein Rettungswagen brachte die Isselburgerin in ein Krankenhaus.

