Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding -Trickdiebstahl am Rewe Parkplatz

Südlohn-Oeding (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag, 13.00 Uhr, in Südlohn-Oeding einem Mann das Bargeld aus seinem Portemonnaie entwendet. Der Täter lief zu dem Fahrzeug auf dem Parkplatz an der Mühlenstraße, in dem der 73-Jährige saß. Nach Angaben des Opfers gab sich der Unbekannte als taubstumm aus und bat ihn um eine Spende. Als er dieser Bitte nachkam und seine Geldbörse öffnete, fasste der Täter in die Öffnung und erbeutete das Bargeld. Der 73-Jährige beschrieb den Unbekannten wie folgt: südeuropäisches Erscheinungsbild, etwa 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, kurze dunkle Haare, bekleidet mit schwarzer Jacke und schwarzer Hose. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Borken zu melden: Tel. (02861) 9000.

