Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Handtasche gestohlen

Bocholt (ots)

Am Samstagnachmittag fand ein Zeuge am Bahnhof eine Handtasche und brachte diese gegen 17.50 Uhr zur Polizei. Wenige Minuten später meldete sich die Tochter der 77-jährigen Besitzerin der Handtasche. Die Handtasche war der Bocholter zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr während eines Einkaufs in einem Drogeriemarkt an der Neustraße entwendet worden. Es fehlten das Bargeld und ein Goldring.

Hinweise auf den oder die Täter konnte die Geschädigte nicht geben. Zeugen werden gebeten, sich an die Kripo in Bocholt (02871) 2990 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell