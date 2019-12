Polizei Lippe

POL-LIP: Einbruch in KFZ-Werkstatt

Lippe (ots)

32699 Extertal-Bösingfeld - (ho) In der Nacht zum Samstag brachen unbekannte Täter in ein Autohaus an der Bahnhofstraße ein. Sie warfen zu diesem Zwecke die Fensterscheibe zum Büroraum mit einem Stein ein und konnten danach das Fenster öffnen. Aus dem Büro entwendeten sie eine Kasse mit Bargeld.

