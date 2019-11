POL-LIP: Lügde. Unfallflucht in Spielstraße.

Polizei Lippe

Ein in der Mittleren Straße geparkter Ford Focus, wurde am Donnerstagvormittag, gegen 09:30 Uhr, massiv an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden an dem roten Ford liegt bei mindestens 1000 Euro. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, sein Fahrzeug könnte Schwarz gewesen sein. Wenn Sie den Unfall in der Hauptdurchgangsstraße in Lügde beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, wenden Sie sich bitte an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05231/6090.

