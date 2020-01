Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Lindenberg (Pfalz) (ots)

Am 15.01.2020 kam es gegen 13:15 Uhr auf der K16 zwischen Lindenberg und Wachenheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei einem Überholvorgang durch einen Motorradfahrer kam es zum Zusammenstoß mit einem in gleicher Richtung fahrenden PKW. Hierbei wurde der 66-jährige Motorradfahrer aus Ludwigshafen von seinem Zweirad geschleudert und erlitt schwere Verletzungen, er wurde mit einem Rettungshelikopter zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus geflogen. Die 68-jährige Fahrzeugführerin erlitt lediglich leichte Verletzungen. Die K16 wurde zum Zwecke der Rettung und der Verkehrsunfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt und ein Gutachter wurde zur Feststellung des Unfallhergangs beauftragt. Ein großer Dank wird den Erst-Helfern ausgesprochen, welche zufällig zur Unfallörtlichkeit kamen und großartige Erste-Hilfe leisteten.

