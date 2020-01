Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Zigarettenautomat gestohlen und in Brand gesetzt

Bad Dürkheim (ots)

Bereits am 04.01.2020 gegen 23:40 Uhr wurde die Polizei von einem Anwohner des Wellsringes darüber in Kenntnis gesetzt, dass mehrere Personen im Wingert gegenüber (Richtung B 37) randalieren würden. Vor Ort konnte durch die Funkstreifenbesatzung ein brennender Gegenstand festgestellt werden. Dieser wurde durch die hinzugezogene FFW Bad Dürkheim gelöscht. Danach stellte sich heraus, dass es sich bei dem Gegenstand um einen Zigarettenautomaten gehandelt hat, der aufgebrochen worden war. Zunächst war unklar, wo der aufgebrochene Automat, der Standfüsse mit Rollen hatte, entwendet worden war.

Mittlerweile konnte ermittelt werden, dass unbekannte Täter diesen vermutlich am Abend des 04.01.2020 aus dem im Wellsring befindlichen Maternus Seniorencentrum "An den Salinen" entwendet und dann an der zuvor genannten Örtlichkeit aufgebrochen und anschließend in Brand gesetzt haben. Zum Transport des Zigarettenautomaten, der durchaus auf den Rollen geschoben werden konnte, sind mind. zwei Personen notwendig gewesen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.000,- Euro beziffert.

Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

