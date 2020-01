Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Grünstadt, Gutenbergstraße - 14.01.2020, 21:50 Uhr (ots)

Eine Nachbarin schlug Alarm, nachdem ein Rauchmelder im Anwesen ausgelöst hatte. In der betroffenen Wohnung brannte Licht, die 54-jährige Wohnungsinhaberin öffnete nach längerem Klingeln und Klopfen endlich die Tür. Es stellte sich heraus, dass sie das Abendessen auf dem Herd vergessen zu hatte, was zu einer entsprechenden Rauchentwicklung führte. Die 54-jährige hatte dies wohl vergessen und sich ins Bett gelegt. In der Vergangenheit kam es bereits zu ähnlichen Vorfällen. Die Feuerwehr sorgte dann für die Durchlüftung der Wohnung und des Hauses. Die Feuerwehr Grünstadt war mit 5 Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten vor Ort.

