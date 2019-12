Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Büngern - Milchautomat aufgebrochen

Rhede-Büngern (ots)

Am Samstag brach ein noch unbekannter Täter zwischen 01.45 und 01.55 Uhr die Tür eines Milchautomaten an der Straße Huve auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. In dem Verkaufsraum brach der Täter zudem eine Geldkassette auf und entwendete da Geld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

