POL-PDNW: Carlsberg, Lindenstraße - 15.01.2020, 13:00 Uhr

Aufgrund eines medizinischen Notfalls waren Notarzt und Polizei am frühen Nachmittag in Carlsberg im Einsatz. Eine 24-Jährige war gestürzt und wurde von Zeugen bewusstlos vorgefunden. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es liegen keine Erkenntnisse für eine Fremdeinwirkung vor.

