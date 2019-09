Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Scheuerfeld - Aufgebrochene Zigarettenautomaten

Scheuerfeld (ots)

In der Zeit von Freitagabend den 27.09.2019 bis Samstagmorgen den 28.09.2019 wurden in der Waldstraße und im Einmündungsbereich der Mittelstraße/Oststraße je ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass Zeugen einen lauten Knall gehört haben. Aufgrund der starken Beschädigungen an den beiden Automaten wird derzeit davon ausgegangen, dass man versucht hat , diese mit einem Gasgemisch und einer Detonation zu öffnen. Von außen konnte nicht zweifelsfrei festgestellt werden, ob es den Tätern gelang Geld oder Zigaretten zu stehlen. Die Ermittlungen beim Automatenaufsteller dauern an.

Hinweise zu den vorgenannten Aufbrüchen, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

