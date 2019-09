Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Erledigte Vermisstenfahndung

Betzdorf (ots)

Die seit Donnerstag, den 12.09.2019 vermisste Jutta Blickheuser wurde am Samstag, dem 28.09.2019 in einem Waldstück in der VG Hachenburg mit ihrem PKW aufgefunden. Ein Passant gab den Hinweis auf den PKW, welcher zur Fahndung ausgeschrieben war. Eine Überprüfung durch Polizeibeamte der PI Hachenburg ergab, dass Frau Blickheuser sich in ihrem Fahrzeug aufgehalten hatte. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes wurde sie in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht. Die Vermisstenfahndung kann somit eingestellt werden. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung für die zahlreichen Hinweise, die letztendlich zur Auffindung von Frau Blickheuser geführt haben.

