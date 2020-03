Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht

1000 Euro Schaden

Borken (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ein geparktes Fahrzeug auf der Nina-Winkel-Straße in Borken. Der graue Citroën stand am Donnerstag zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat zu melden: Tel. (02861) 9000.

