Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher, Aufbrecher, Schilderdiebe

Bild-Infos

Download

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Fronleichnam wurde eine Gartenlaube Auf der Emst von Unbekannten heimgesucht. Die Einbrecher machten sich an diversen Lebensmitteln zu schaffen und nahmen auf ihrer Flucht noch einen Kasten Bier mit.

Unbekannte öffneten in der Nacht vom 18. auf den 19. Juni einen an der Stennerstraße abgeparkten blauen 7er BMW. Die Täter durchsuchten das Fahrzeug, machten aber keine Beute.

Am Hauptfriedhof war der Grablichtautomat das Ziel unbekannter Diebe. Die knackten in der Nacht zum 20.06.2019 den Automaten und stahlen das darin befindliche Bargeld. Hinweise an die Polizei in Iserlohn erbeten.

Ein Zeuge beobachtet am 20. Juni gegen 2.05 Uhr zwei Jugendliche bei der Demontage eines Straßennamensschildes im Bereich Kalthofer Straße/Mühlenstraße. Die 18-jährigen Iserlohner werden kurze Zeit später von der Polizei angetroffen. Das demontierte Straßennamensschild der Mühlenbergstraße wird sichergestellt und die beiden Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Straßennamenschilddiebstahls.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell