POL-LB: Kornwestheim: Fahrrad gestohlen; Markgröningen: Scheibe an Pkw eingeschlagen; Oberstenfeld: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Fahrrad gestohlen

Zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Sonntag, 20:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Mountainbike aus einer Garage in der Friedrich-Siller-Straße in Kornwestheim. Das Mountainbike war grün und von der Marke "Trance 2". Es hatte einen vierstelligen Wert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313 0 entgegen.

Markgröningen: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Zwischen Sonntag, 20:00 Uhr, und Montag, 6:30 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe der Fahrertür eines im Hans-Grüninger-Weg in Markgröningen abgestellten VW Touran ein. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07145 9327 0 beim Polizeiposten Markgröningen zu melden.

Oberstenfeld: Wohnungseinbruch

Zwischen Donnerstag, 14:00 Uhr, und Sonntag, 23:50 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Oberstenfeld in der Heilbronner Straße. Der Täter durchsuchte die ganze Wohnung und entwendete neben Schmuck auch Bargeld in fünfstellliger Höhe. Der Wert des Schmuckes ist nicht bezifferbar. Der Sachschaden durch den Aufbruch eines Fensters beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Marbach unter der Tel. 07144 900 0 entgegen.

