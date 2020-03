Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Lowick - Diebstahl auf Baustellen

Bocholt-Lowick (ots)

Auf zwei Baustellen an der Straße "Elsenpass" in Bocholt-Lowick entwendeten Unbekannte Kranempfänger. Auf einer der beiden Rohbauten erbeuteten sie zusätzlich Maurerwerkzeug. Zu der Tat muss es zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr, gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

