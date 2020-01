Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Auf geparktes Auto geprallt 09.01.2020

Singen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von über 7.000 Euro ereignete sich am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr in der Straße "Langenrain". Eine 72-jährige Autofahrerin fuhr in Richtung Berlinerstraße, kam aus bislang unbekannten Gründen zu weit nach rechts und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Sprinter. Durch den Aufprall wurde dieser auf einen davor abgestellten weiteren Sprinter geschoben. Die Seniorin blieb bei dem Unfall unverletzt.

