Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Auffahrunfall 09.01.2020

Singen (ots)

Sachschaden von rund 11.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls am Donnerstag gegen 12.00 Uhr in der Güter Straße. Ein 20-jähriger Autofahrer war vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf den Pkw einer vor ihm abbremsenden 51-jährigen Frau aufgefahren. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug des jungen Mannes, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

