Polizei Essen

POL-E: Essen: Rücksichtsloser Ladendieb rempelt Passantin gegen Laterne - Festnahme

Essen (ots)

45127 E-Stadtkern: Ein rücksichtloser Ladendieb rempelte am Montag (14. Oktober) eine Passantin in der Essener Innenstadt gegen eine Laterne. Die Frau musste in ein Krankenhaus. Für den mutmaßlichen Langfinger klickten die Handschellen.

Gegen 18:30 Uhr war ein Ladendetektiv in einem Warenhaus auf der Kettwiger Straße mit aufmerksamen Blicken auf Rundgang. Der 59-Jährige beobachtete einen jungen Mann, wie er teures Parfüm in seine Taschen steckte. Der Dieb verließ ohne Bezahlung das Geschäft. Der Angestellte folgte ihm und sprach ihn vor der Tür auf den Diebstahl an. Der Überführte nahm die Beine in die Hand und rannte davon. Ein 44 Jahre alter Fußgänger schätzte die Situation richtig ein und eilte zur Hilfe. Er hielt den Flüchtenden fest. Dem Festgehaltenen gelang es jedoch, sich mit der Beute los zu reißen und sein Entkommen fortzusetzen. Eine 50-jährige Frau stieß er auf seinem Fluchtweg so heftig zur Seite, dass sie zu Boden fiel und mit dem Kopf gegen eine Laterne stieß. Die Passantin zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie dennoch zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Dank des beherzten Eingreifens mehrere Zeugen konnten alarmierte Polizisten den mutmaßlichen Täter auf dem Willy-Brandt-Platz dingfest machen. Der 25-Jährige, der schon öfter mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, verbrachte die Nacht im Essener Polizeigewahrsam.

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen ihn wegen räuberischen Diebstahls. Am heutigen Tag fällt die Entscheidung, ob der in Dortmund untergebrachte, aus Syrien stammende Mann, wieder auf freiem Fuß entlassen wird. / MUe.

