Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Zwei Angriffe auf Fußball-Schiedsrichter

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd/45481 Mh.-Saarn: Am Wochenende wurden bei zwei Fußballspielen in Essen und Mülheim an der Ruhr Schiedsrichter angegriffen. Am Sonntag, 13. Oktober, gegen 15.15 Uhr, griffen mehrere Spieler einer Amateurmannschaft aus Altenessen den Schiedsrichter des Spiels der Kreisliga C auf einem Sportplatz an. Zuvor hatte der 40-jährige eine Entscheidung getroffen, die der Heimmannschaft offenbar missfiel. Zunächst griff der Linienrichter den Schiedsrichter an, dann gingen mehrere Spieler der Altenessener Mannschaft auf den Schiedsrichter los und beleidigten ihn. Der 40-Jährige flüchtete sich daraufhin in die Kabine. Ein 20-jähriger Spieler und der 41-jährige Trainer der Altenessener Mannschaft folgten dem Schiedsrichter in die Kabine und griffen ihn weiter an. Erst als ein Zeuge dem 40-Jährigen zu Hilfe kam und die Aggressoren aus der Kabine drängte, ließen sie von dem Schiedsrichter ab und flohen. Der Schiedsrichter wurde durch den Angriff leicht verletzt. Nachdem die alarmierte Polizei eingetroffen war, kehrten der 20-Jährige und der 41-Jährige zu dem Sportplatz an der Stankeitstraße zurück. Sie gaben gegenüber der Polizei an, den Schiedsrichter wegen seiner Entscheidung kritisiert zu haben. Daraufhin habe der 40-Jährige die beiden Männer beleidigt. Einen weiteren Angriff auf einen Schiedsrichter gab es am Samstag, 12. Oktober, auf einem Sportplatz an der Straße Durch die Aue in Mülheim bei einem Spiel der A-Junioren. Schon während des Spiels wurde der 17-jährige Schiedsrichter von Spielern der Gastmannschaft aus Essen-Holsterhausen beschimpft. Nach Abpfiff wurde er auf dem Weg zu seiner Kabine von einem Spieler der Holsterhausener Mannschafft getreten. Ein Betreuer der Heimmannschaft aus Mintard kam dem Schiedsrichter zur Hilfe und schubste den Spieler zur Seite. Nachdem der Schiedsrichter sich umgezogen hatte, ging er zum Parkplatz. Hier warteten die Spieler der Gastmannschaft auf ihn und beleidigten ihn erneut. Außerdem bewarf ein Spieler das Auto, mit dem der 17-Jährige abgeholt wurde, mit Steinen. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Landfriedensbruch. /bw

