Polizei Essen

POL-E: Essen: Autofahrer missachtet Haltezeichen und fährt auf Polizisten zu- Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen

Essen (ots)

45141 E.-Ostviertel: Am gestrigen Sonntagmittag, 13. Oktober gegen 12 Uhr, führten Polizeibeamte an der Herzogstraße mit einem Lasergerät Geschwindigkeitskontrollen durch. Um 12:09 Uhr bemerkten sie einen älteren grauen Citroen C5, der mit hoher Geschwindigkeit von der Burggrafenstraße in Richtung Herzogstraße fuhr. 110 km/h zeigte das geeichte Lasergerät an, woraufhin ein Polizist mit einem Anhaltestab deutlich sichtbare Haltezeichen gab. Zunächst verringerte der Fahrzeugführer erkennbar seine Geschwindigkeit. Augenblicke später erkannte und hörte der Polizeibeamte, wie der Wagen beschleunigte und auf ihn zuhielt. Durch einen Sprung zur Seite konnte er sich rechtzeitig, von der Fahrbahn, in Sicherheit bringen. Unter Missachtung einer Rotlicht zeigenden Ampel flüchtete der Fahrer mit einer Beifahrerin in Richtung der Essener Innenstadt. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Wagen auf der Inselstraße, nahe der Krablerstraße, stehend aufgefunden werden. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann handeln, der ein schmales Gesicht, kurze dunkle Haare und einen Vollbart trägt. Während die Ermittlungen zur Feststellung des Fahrers laufen, bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich unter der zentralen Rufnummer des Essener Polizeipräsidiums 0201/829-0 zu melden. Möglicherweise hat er auf seiner Flucht mit seinem grauen Citroen weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet./Peke

