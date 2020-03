Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200303-1: Falschgeld bei Autokauf aufgetaucht - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einer Durchsuchung war der Banknotenspürhund "Kalle" des PP Düsseldorf im Einsatz.

Der Käufer (42) eines Fahrzeuges wollte am Montag (02. März) um 12:00 Uhr bei einem Autohändler (48) in Kerpen-Horrem den Vertrag wegen Mängeln wandeln. Der 48-Jährige zeigte sich einverstanden und händigte die Kaufsumme in Höhe von 7600 Euro aus. Der 42-Jährige bemerkte erst an seiner Wohnanschrift, dass sich die Geldscheine teilweise anders als andere Scheine anfühlten und ließ die gesamte Summe gegen 15:00 Uhr in einer Bankfiliale prüfen. Dabei stellte sich heraus, dass diverse 100-Euro-Scheine Fälschungsmerkmale aufwiesen. Die Bank informierte die Polizei.

Über die Staatsanwaltschaft Köln erwirkten die Beamten von einem zuständigen Richter einen Beschluss zur Durchsuchung der Räumlichkeiten des 42-Jährigen. Dazu forderten sie einen Banknotenspürhund an, der sie beim Aufspüren weiterer Geldfälschungen unterstützen sollte. "Kalle" fand in den Räumen weiteres Bargeld, welches sich letztlich als Echtgeld herausstellte. Die Ermittler des Kriminalkommissariates 12 in Hürth prüfen derzeit, wer die Falsifikate in Umlauf brachte. Geldfälschung (§ 146 StGB) ist in Deutschland ein Verbrechen, das mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bestraft wird.

Banknotenspürhunde sind ausgebildete Rauschgiftspürhunde, die zusätzlich auf das Auffinden von Banknoten (Euro, Euro-Falsifikate und Dollar) konditioniert sind. Neben ihrer Eigenschaft als Schutz- und Rauschgiftspürhund unterstützen sie den Wachdienst sowie verschiedene Fachkommissariate bei der Durchsuchung von Wohnungen und Fahrzeugen auf der Suche nach Geldmitteln. (bm)

