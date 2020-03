Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200302-3: Autofahrerin fuhr unter Alkoholeinfluss - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (29. Februar) fuhr eine 43-jährige Frau mit ihrem Auto gegen die Hauswand eines Einfamilienhauses. Die 43-Jährige fuhr gegen 16:15 Uhr mit ihrem VW auf der Gymnicher Hauptstraße in Richtung Dirmerzheim. Zuvor fiel ihre Fahrweise schon zwei Zeuginnen (40/44) auf, die mit ihrem Fahrzeug hinter der 43-Jährigen fuhren. Als die Dame nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollte, touchierte sie zunächst ein parkendes Fahrzeug. Der Abbiegevorgang gelang ihr nach Zeugenangaben nicht mehr richtig, so dass sie den Motor ihres Wagens mehrfach abwürgte. Die 40-jährige Zeugin versuchte mit einem weiteren 32-jährigen Zeugen das Fahrzeug vor dem Wegrollen zu sichern. Die 43-Jährige fuhr dann jedoch wieder nach vorne auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes. Dort lenkte sie mit ihrem Wagen gegen die Hauswand eines benachbarten Einfamilienhauses. Die Zeuginnen verständigten die Polizei und warteten auf das Eintreffen der Polizeibeamten, während die 40-Jährige und der 32-Jährige sie festhielten. Die Polizisten stellten einen Atemalkoholwert von 2,24 Promille fest. Der 43-Jährigen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin keinen Führerschein besaß. Ein Strafverfahren leiteten sie wegen des Unfalls unter Alkoholeinfluss und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (akl)

