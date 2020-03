Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200301-1: Verkehrsunfallunfallflucht unter Alkoholeinwirkung - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

33- jähriger verletzter und betrunkener Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (01.März) um 02.30 Uhr meldete eine Anwohnerin einen betrunkenen und verwirrten Mann auf der Chemnitzer Straße. Diese Person klingelte zuvor bei ihr und fragte nach einer Übernachtungsmöglichkeit. Die Polizeibeamten bemerkten auf der Anfahrt in Höhe der Erfttalstraße / Erftstraße einen stark beschädigten Pkw. Auf dem Berliner Ring konnte die von der Anwohnerin beschriebene Person angetroffen werden. Der Mann war nicht nur alkoholisiert, sondern auch verletzt. Die Polizeibeamten erkannten sofort einen Zusammenhang und befragten den 33-Jährigen nach dem unfallbeschädigtem Fahrzeug. Da sich der Mann in Widersprüche verwickelte und auch sein Reisepass im Pkw lag, ließen die Beamten bei ihm eine Blutprobe durch einen Arzt entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher. Zur weiteren Behandlung transportierte ein Rettungswagen den Mann in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Da der 33-Jährige zudem keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung bezahlen. Den nicht mehr fahrbereiten Pkw stelle ein Abschleppunternehmen sicher. (dj)

