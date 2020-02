Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200227-4: 76-Jährige Frau vermisst - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe.

Letztmalig wurde die 76-jährige M. Schulz am Mittwochnachmittag (26. Februar) gegen 16:00 Uhr vor dem Seniorenheim in der Kölnstraße gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Die Seniorin leidet unter Demenz und ist nur teilweise zeitlich und örtlich orientiert. Eine Suche nach ihr mithilfe eines Mantrailerhundes sowie eines Hubschraubers verlief bisher negativ. Da die Gesuchte in der Vergangenheit regelmäßig den ÖPNV genutzt hat, ist ein Aufenthalt in umliegenden Städten nicht ausgeschlossen.

Frau Schulz wird wie folgt beschrieben: -circa 170 Zentimeter groß -schlanke Statur -kurze, grau melierte Haare -geht leicht nach vorne gebeugt -führt meist eine Puppe mit sich

Bekleidung: -trug eine dunkelblaue Jacke mit großflächigem Blumenmuster

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis bittet darum, bei Hinweisen über den Aufenthaltsort der Frau Schulz umgehend über die 110 informiert zu werden. (bb)

