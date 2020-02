Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200228-1: Aktion "Bittere Zitrone" an Kerpener Schule - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei führte zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Kerpen und unterstützt von Schülerinnen und Schülern der Ulrichschule eine Aktion gegen gefährliche Situationen im Verkehrsraum an der Schule durch.

Am 28. Februar verteilten Schülerinnen und Schüler in der Ortslage Sindorf an der Ulrichschule in der Hegelstraße bittere Zitronen an Falschparker. Die Aktion fand in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 08:05 Uhr sowie zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr statt. Im Rahmen der Ordnungspartnerschaft und Verkehrsunfall-Prävention führte der Bezirksdienst der Polizeiwache Kerpen mit dem Ordnungsamt der Stadt Kerpen diese öffentlichkeitswirksame Aktion durch.

Ziel war es, dort an der Schule auf gefährliche Parksituationen der Eltern hinzuweisen, die zu Sichtbehinderungen und dem Blockieren vorhandener Gehwege und damit zu gefährlichen Situationen von zum Beispiel Fußgängern führen können. Tritt nur ein Kind aufgrund eines Falschparkers auf dem Gehweg bei seinem morgendlichen Schulweg auf die Straße, dann gehört schon viel Glück dazu, dass dieses Kind nicht in eine brenzlige Situation mit anderen Auto- oder Radfahrern kommt.

Die "Parksünder" erhielten von den Schülerinnen und Schülern in Begleitung eines Polizeibeamten zunächst den mahnenden Hinweis auf das Fehlverhalten und im Anschluss eine Zitrone als sinnbildlichen, bitteren Beigeschmack geschenkt. Die Fahrerinnen und Fahrer waren einsichtig und sichtlich verlegen bei der Ansprache der Kinder. Sie gelobten Besserung und nahmen die Aktion ernst. Ein Autofahrer missachtete sogar die vorgeschriebene Fahrtrichtung und fuhr entgegengesetzt in die Einbahnstraße.

Weitere Aktionen sind geplant und werden im Laufe des Schuljahres an verschiedenen Schulen und Kindergärten durchgeführt. Die Polizei appelliert auf diesem Wege an die Eltern, sich in die Rolle der noch jungen Verkehrsteilnehmer zu versetzen, einsichtig zu sein und gegenseitig Rücksicht zu nehmen. (bm)

