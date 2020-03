Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sachbeschädigungen in der Emil-Schüller-Straße in Koblenz - Geschädigte gesucht

Koblenz (ots)

Am Freitag, 28.02.2020, 19.50 Uhr, wurden der Polizei drei männliche Personen gemeldet, die in der Emil-Schüller-Straße über dort geparkte Fahrzeuge laufen würden. Die Männer, im Alter zwischen 24 und 30 Jahre, waren dort aus Richtung Bahnhof kommend, in Richtung des Kiosks unterwegs. Dort konnten sie wenig später angetroffen und überprüft werden. Personen, deren Fahrzeuge in der fraglichen Zeit in der Emil-Schüller-Straße beschädigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz, 0261-1030, in Verbindung zu setzen.

