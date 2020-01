Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt, Mehrere PKW mit grüner Farbe besprüht

Mainz (ots)

Mittwoch, 01.01.2020 - 09:00 Uhr

In der Nacht auf den 1. Januar haben unbekannte Täter mindestens vier geparkte Autos im schlesischen Viertel mit grüner Farbe besprüht. Eine Geschädigte stellte am Neujahrsmorgen fest, dass ihr auf der Straße geparkter PKW grün besprüht war und verständigte die Polizei. Bei einer Nachschau in der Umgebung sind drei weitere Fahrzeuge aufgefallen, welche ebenfalls grün besprüht sind. Die Polizei hat die Fälle aufgenommen und Benachrichtigungen an den Fahrzeugen hinterlassen. Weitere Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 "Altstadtrevier" in Verbindung zu setzen, Tel.: 06131-654110.

