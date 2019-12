Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfallflucht in Essenheim - Zeugen gesucht!

Essenheim (ots)

Samstag, 28.12.2019, 22:00 Uhr bis Sonntag, 29.12.2019, 12:30 Uhr

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag rammt der Fahrer eines vorbei fahrenden Autos ein Auto, das am rechten Fahrbahnrand der Straße Am Römerberg in Essenheim geparkt ist. Er fährt den linken Außenspiegel des geparkten Autos ab und verlässt unerlaubt die Unfallstelle. Plastikfragmente des Autos des Unfallverursachers werden sichergestellt. Vermutlich ist der rechte Außenspiegel seines Autos beschädigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

