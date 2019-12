Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchte Sprengung eines Geldautomaten

Ober-Olm (ots)

Freitag, 27.12.2019, 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Am Freitagmittag wurde der Mainzer Polizei eine mögliche Manipulation an einem Geldautomaten im Gewerbegebiet in Ober-Olm gemeldet. Ersten Ermittlungen zu Folge deutete alles auf eine versuchte Sprengung des Automaten hin. Durch bislang unbekannte Täter dürfte der Automat am frühen Freitagmorgen angegangen worden sein. Eine großräumige Absperrung rund um den Geldautomaten war notwendig. So mussten umfangreiche polizeiliche Maßnahmen eingeleitet werden um zu klären, ob sich noch eine Restmenge eines Stoffes im Automaten befindet. Hierzu wurden von der Mainzer Polizei Ermittlungsbeamte des Landeskriminalamts hinzugezogen. Bei der Untersuchung des Geldautomaten konnten Reste einer Substanz aufgefunden werden, die von den Spezialisten unschädlich gemacht werden konnte. Weitere Angaben zu dem Stoff können derzeit nicht bekannt gegeben werden. Gegen 17:30 Uhr wurden sämtliche Sperrungen wieder aufgehoben. Für die Dauer des Einsatzes war auch die Landstraße L427 teilweise komplett gesperrt. Die Taten wurden in der Vergangenheit hauptsächlich von gut organisierten und professionell agierenden Gruppen aus dem Ausland begangen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

