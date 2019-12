Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizei zieht positives Fazit zum Weihnachtsmarkt

Mainz (ots)

Vier Wochen lang hat der Mainzer Weihnachtsmarkt für besinnliche Stimmung vor dem Dom gesorgt. Heute Abend gehen die Lichter aus und die Buden schließen - Zeit für eine Bilanz der Mainzer Polizei: Insgesamt gab es wenige Zwischenfälle und die Stimmung war friedlich.

Es kam lediglich zu vier Taschendiebstählen auf dem Weihnachtsmarktgelände. Dies zeigt, dass nicht nur die Fußstreifen der Polizistinnen und Polizisten ihre Wirkung zeigten, sondern auch die Besucherinnen und Besucher ihre Wertsachen immer besser schützen und erst gar keine Gelegenheit für Diebe aufkommen lassen.

Die Polizeistreifen haben insgesamt 175 Personen kontrolliert und davon 65 durchsucht - insbesondere, weil sie möglicherweise für Eigentumsdelikte in Frage kommen könnten; wie etwa angebliche Losverkäufer und Spendensammler, Verteiler von angeblichen kostenlosen Zeitungen, Personen die mit einem Zettel nach dem Weg fragen und einige mehr. 26 Menschen musste ein Platzverweis erteilt und damit der weitere Aufenthalt auf dem Weihnachtsmarkt verboten werden. In diesen Fällen haben Erkenntnisse vorgelegen, dass diese Personen in der Vergangenheit für Taschendiebstähle oder ähnliche Eigentumsdelikte verantwortlich waren.

In zwei Buden wurde nachts eingebrochen. Die Täter haben nicht nur Schäden verursacht, sondern auch Gegenstände entwendet. In zwei weiteren Fällen scheiterten die Täter an den Verriegelungen und konnten nicht in das Innere der Buden gelangen.

Die Polizeistreifen auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt sorgten insgesamt für ein friedliches Miteinander und konnten kleinere Auseinandersetzungen schlichten. So kam es zwischen einem Ehepaar und einem Standbetreiber sowie zwischen einem Wohnsitzlosen und Besuchern des Weihnachtsmarktes zu Meinungsverschiedenheiten, bei denen eingegriffen werden musste.

Ein weiterer Erfolg ist einer Weihnachtsmarkt-Streife gelungen: In der Nähe des Weihnachtsmarktes flüchtete ein polizeibekannter Dieb nach einem Ladendiebstahl. Die Streife konnte den Täter festnehmen; dieser ist nun in Haft.

Auch den Verkehr rund um den Weihnachtsmarkt hatte die Polizei im Blick. Circa 80 AutofahrerInnen haben Ordnungswidrigkeiten im Verkehr begangen und müssen mit Bußgeldern rechnen.

Die Polizei Mainz wünscht allen ein besinnliches Weihnachtsfest.

