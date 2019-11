Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn und Borstel-Hohenraden - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Gestern kam es in den späten Nachmittagsstunden im Harksheider Weg in Quickborn zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In der Zeit zwischen 17 und 19:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang durch das Wohnzimmerfenster. Er durchsuchte die Räume und flüchtete anschließend mit erbeutetem Bargeld in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich Harksheider Weg/Langenkamp/Kurzer Kamp/Neuer Kamp/Querkamp ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben.

In Borstel-Hohenraden kam es in der Quickborner Straße zu einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Der bislang unbekannte Täter drang durch die Terrassentür gewaltsam in die Wohnung ein und durchsuchte diese. Die Rückseite des Grundstückes ist zu Fuß von der Straße In de Masch erreichbar. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 19:15 Uhr eine verdächtige Person in dem Bereich In de Masch/Wiesenweg/Quickborner Straße aufgefallen ist.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg in beiden Fällen unter der Rufnummer 04101/2020 entgegen.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Mühlberger

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell