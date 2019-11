Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg, Bahnhof

Polizei sucht Zeugen nach Sexualstraftat in Pinneberg

Bad Segeberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 04.11.2019 (Montag), kam es in Pinneberg zu einer Sexualstraftat zum Nachteil einer 55-Jährigen. Diese ging fußläufig vom Bahnhof (Quellentalseite) mit zwei männlichen, deutlich jüngeren Begleitern über die Fußgängerbrücke/Fußgängerverbindungsweg in Richtung Einkaufszentrum Richard-Köhn-Straße, Höhe EDEKA Markt.

Im Bereich des dort angrenzenden Fußweges kam es zu einer Sexualstraftat zum Nachteil der Frau durch ihre Begleiter.

Es werden Zeugen gesucht, welche sich in dem Zeitraum, von ca. 03:30 Uhr bis ca. 04:30 Uhr in dem dortigen Bereich aufhielten und sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Insbesondere soll ein Mann mit einem Hund mit Maulkorb direkt an der Gruppe vorbeigekommen sein.

Die Geschädigte beschreibt die beiden männlichen Personen wie folgt: Erste Person: eher klein (ca. 160 cm) , dünn, ca. 24 Jahre alt, dunkler Oberlippen- und Kinnbart, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und schwarzen Hose. Zweite Person: etwa 180 cm groß, dünn, Anfang bis Mitte 20, dunkle, kurze Haare, bekleidet mit blauer Jacke, schwarzer Hose und schwarzem Shirt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Pinneberg entgegen. Tel.: 04101/2020

