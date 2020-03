Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht am Kinderspielplatz an der Festung Ehrenbreitstein

Koblenz (ots)

Am Sonntag, 01.03.2020, kam es in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 18.00 Uhr zu einer Unfallflucht am Kinderspielplatz in der Greiffenklaustraße in Koblenz. Dort wurde ein geparkter Pkw, ein Megane Scenic, vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Fahrzeug gerammt. An dem Renault wurde die hintere rechte Fahrzeugseite erheblich eingedrückt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

