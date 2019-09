Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190920-2- Klimaproteste im Bereich Neumünster, Rendsburg und Eckernförde

Neumünster/Rendsburg/Eckernförde

Am heutigen Tage fanden sowohl in Neumünster wie auch in Rendsburg und Eckernförde Friday for Future Demonstrationen statt.

Die größte Zahl an Teilnehmern waren in Eckernförde erschienen, um sich an den weltweiten Protesten am heutigen 20.09.2019 zu beteiligen. Die insgesamt ca. 1500 Teilnehmer in Eckernförde trafen gegen 09.00 Uhr in der Innenstadt an der Hafenspitze ein und zogen im Anschluss durch die Innenstadt von Eckernförde. Es gab immer mal wieder Zwischenkundgebungen, die gesamte Veranstaltung blieb absolut friedlich.

In Neumünster fanden sich am 20.09.2019 gegen 12.00 Uhr ca. 1000 Teilnehmer auf einem großen Parkplatz am Hauptbahnhof ein. Im Anschluss ging der Marschweg der Demonstration durch das Stadtgebiet Neumünster bis zum Gänsemarkt vor dem dortigen Einkaufszentrum. Auch hier blieb alles friedlich.

In Rendsburg fanden sich schließlich noch 500 Teilnehmer ein um an diesem Protesttag für ein besseres Klima zu demonstrieren. Auch hier blieb alles friedlich.

Zwischenzeitlich musste an allen Veranstaltungsorten mit Behinderungen im Verkehr gerechnet werden, es kam aber zu keinen nennenswerten Behinderungen.

Die Veranstaltungen in Rendsburg und Eckernförde waren um 14.00 Uhr beendet, die Veranstaltung in Neumünster um 14.30 Uhr.

