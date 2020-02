Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Update Auswirkungen des Okans "Sabine" im Kreis Rottweil Stand: 10.2.20, 12 Uhr

Kreis Rottweil (ots)

Nachdem in der vergangenen Nacht schon zahlreiche Bäume aufgrund von starken Windböen umfielen, sind auch am Morgen noch viele Verbindungsstraßen im Kreis Rottweil wegen Sturmholz unpassierbar gewesen. Betroffen waren neben einigen örtlichen Wegen und Verbindungsstraßen die B 27 Neukirch - Rottweil, die Kreisstraße Wilflingen - Schörzingen und die Kreisstraße Mittelhardt - Weigheim , sowie die Kreisstraße von Villingendorf in Richtung B 462. Die B 462 zwischen Schramberg und Schiltach. Die seit einigen Tagen sowieso nur einspurig befahren werden konnte, ist durch einen Felsabgang erneut beeinträchtigt und gesperrt worden. Ein schwerer Gesteinsbrocken traf auf der Strecke einen Lastwagen aus dem Kreis Rottal-Inn und verursachte einen Schaden von 5.000 Euro. Von einem umfallenden Baum getroffen wurde zwischen Schramberg-Hardt und dem Weiler "Sieh dich für" eine 29 Jahre alte Fiat-Fahrerin. Sie hatte Glück, denn der Baum streifte sie nur und brachte das Auto ruckartig zum Stehen. Dabei verletzte sie sich leicht. Mehre dünne Tannenbäume, die der Wind in einem Garten umdrückte, trafen auch ein Wohnhaus in Oberndorf-Hochmössingen. Diese beschädigten ein Dach, weswegen auch Regenwasser ins Gebäude eindrang. Es blieb aber beim Sachschaden. Gleich mehrere Fahrzeuge sind in Dornhan-Marschalkenzimmern durch umgestürzte Bäume in der "Alten Reute" beschädigt worden. An einem älteren C-Klasse Mercedes entstand dadurch sogar Totalschaden. Die Feuerwehr Dornhan rückte einem Fahrzeug und neun Mann aus, um die Straßen dort wieder passierbar zu machen.

Bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Konstanz, die die Notrufe für die Landkreise Rottweil, Tuttlingen, Konstanz und dem Schwarzwald-Baar-Kreis entgegen nimmt, sind allein wegen des Sturms bisher mehr als 200 Meldungen von Störungen und Schäden durch den Sturm eingegangen. Die meisten Meldungen betrafen neben umgestürzten Bäumen überwiegend andere Gegenstände, die auf Straßen geweht wurden, wie umgekippte Mülleimer, Verkehrsschilder, umgefallene Bauzäune oder leichte und unbefestigte Materialien, die durch die Luft flogen. Größere Schäden oder schwere Personenschäden wurde nicht gemeldet.

