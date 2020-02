Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Riedöschingen) Gefahrgut-Lkw wird von Windböe umgeworfen (10.02.2020)

Blumberg-Riedöschingen (ots)

Ein 60-jähriger Lkw-Lenker befuhr am heutigen Montag gegen 12 Uhr die K 5755 von Riedöschingen kommend in Richtung Längehaus. Vermutlich erfasste eine starke Windböe des Sturmtiefs Sabrina den Gefahrgut-Lkw, dieser kippte um und blieb seitlich auf der Straße liegen. Vorsorglich wurde der Fahrer mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Verletzungen wurden bei ihm keine festgestellt. Das mit Wasserstoffperoxid beladene Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen aufgerichtet und abtransportiert werden. Laut Feuerwehr lief lediglich ein kleiner nicht näher bestimmbarer Teil von Wasserstoffperoxid aus, für die Bevölkerung und Natur bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Die Bergungsarbeiten dauern an.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell