Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.04.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bei einem Überholversuch kam es auf der Kreisstraße, zwischen Leingarten und Schwaigern, im Bereich der Riedhöfe, am Montagvormittag gegen 11.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer wollte auf der Strecke einen Kastenwagen überholen. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. In beiden Fahrzeugen wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt und mit mehreren Rettungswägen in Krankenhäuser verbracht. Beide Unfallfahrzeuge waren schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zur Bergung der Fahrzeuge sowie zur Unfallaufnahme, war die Verbindungsstraße für knapp zwei Stunden gesperrt.

